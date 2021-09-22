Величезний ворон атакував дрона-кур’єра Google

У мережі з’явилося відео з повітряною атакою птаха на дрона-кур’єра компанії Wing, дочірньої компанії Google, яка з 2019 року поставляє різні товари жителям столиці Австралії.

Повітряні посильні Wing використовують програмне забезпечення для інформування авіадиспетчерів про своє місцеперебування, щоб уникнути зіткнення з іншими кур’єрами. Але 41-секундне відео показує, що птахи — більш непередбачувана перешкода. Поки дрон Wing намагається приземлитися, до нього неодноразово підлітає чорний ворон, який атакує його. Однак коптер відлітає після доставляння посилки.

Поки невідомо, чи отримав птах пошкодження. Подібні ситуації можуть завдати шкоди як птаху, так і дрону, який може звалитися на голови людей і проїжджу частину.

: Unsplash