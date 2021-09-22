Верховна Рада визнала незаконними вибори в Держдуму РФ

Центр журналістських розслідувань встановив імена найнятих Кремлем «міжнародних спостерігачів», які порушивши український кордон і міжнародне право, приїхали до окупованого Криму спостерігати за незаконним голосуванням на «виборах» до Держдуми РФ. Як виявилось, ситуація зі «спостерігачами» в окупованому РФ Криму плачевна для «легалізаторів» його анексії – їх кількість, в порівнянні з іншими роками, просто мізерна. Подробиці у матеріалі: «Кого РФ виписала з-за кордону спостерігати за незаконними виборами на території Криму».
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що приїзд агентів російського впливу до окупованого Криму, яких Росія називає «міжнародними спостерігачами» на незаконно організованих нею «виборах» до Держдуми РФ – їхня приватна ініціатива, адже вони нікого, крім себе не представляють.
Нагадаємо:
- З 17 по 19 вересня 2021 року в Росії проходило триденне голосування на виборах до Держдуми РФ. Основним днем голосування вважається 19 вересня, а 17 і 18 вересня – додатковими. При цьому РФ незаконно організувала проведення виборів на окупованій території АР Крим та Севастополя. В ОРДЛО Росія сприяла так званому «електронному голосуванню» або організовувала підвезення осіб, що отримали російські паспорти, на територію Росії.
- Зарішенням РНБО, Україна запровадить санкції проти всіх осіб, які залучені до організації та проведення виборів у Держдуму РФ на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу, а також стосовно іноземних громадян, незалежно від їх статусу, які виявлять бажання бути спостерігачами за виборами на цих територіях.