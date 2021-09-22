Верховна Рада визнала незаконними вибори в Держдуму РФ

Центр журналістських розслідувань встановив імена найнятих Кремлем «міжнародних спостерігачів», які порушивши український кордон і міжнародне право, приїхали до окупованого Криму спостерігати за незаконним голосуванням на «виборах» до Держдуми РФ. Як виявилось, ситуація зі «спостерігачами» в окупованому РФ Криму плачевна для «легалізаторів» його анексії – їх кількість, в порівнянні з іншими роками, просто мізерна. Подробиці у матеріалі: «Кого РФ виписала з-за кордону спостерігати за незаконними виборами на території Криму».

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що приїзд агентів російського впливу до окупованого Криму, яких Росія називає «міжнародними спостерігачами» на незаконно організованих нею «виборах» до Держдуми РФ – їхня приватна ініціатива, адже вони нікого, крім себе не представляють.

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