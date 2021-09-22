Ученые обнаружили, что лишний вес грозит облысением и мужчинам и женщинам

Ожирение вызывает ряд заболеваний. Чаще всего это болезни сердца и диабет второго типа. Однако лишний вес может влиять и на здоровье волосяных фолликулов. Новое исследование, представленное в медицинском журнале Nature, установило, что высокожирная диета или генетически смоделированное ожирение могут приводить к истончению и выпадению волос, пишет американская газета EurekAlert!.

Медики констатируют, что люди с избыточным весом имеют более высокий риск андрогенной алопеции (выпадения волос с типовым распределением по мужскому или женскому типу). Что именно вызывает потерю волос у этой категории пациентов, попытались выяснить японские ученые.

Специалисты из Токийского медицинского и стоматологического университета (TMDU) обнаружили, что ожирение может привести к истощению стволовых клеток волосяного фолликула HFSC за счет индукции определенных воспалительных сигналов. В конечном итоге фолликул отмирает и волос, соответственно, выпадает.

Обычно фолликулы HFSC циклически обновляются в течении трех месяцев. Это часть процесса, благодаря которому наши волосы постоянно растут. По мере старения человека, некоторые фолликулы HFSC перестают обновляться, что приводит к истончению волос.

Исследователи сравнили экспрессию генов в фолликулах HFSC у мышей, получавших высокожирную диету, и мышей, получавших стандартную диету. Было обнаружено, что HFSC у мышей на высокожирной диете меняется в корнеоцитах на поверхности кожи. У этих мышей наблюдалось более интенсивное выпадение волос и меньшие волосяные фолликулы.

«Диета с высоким содержанием жиров ускоряет истончение волос за счет истощения HFSC, — отметил ведущий автор исследования Хиронобу Моринага, — даже при кормлении крыс продуктами с повышенным содержанием жира в течение всего четырех дней подряд, мы наблюдали утончение волосяных фолликулов и активное выпадение волос у подопытных».

Новое исследование дает уникальные сведения о конкретных изменениях в строении клеток и тканевой дисфункции волосяных фолликулов, которые возникают при употреблении продуктов с высоким содержанием жиров. Ученые токийского университета TMDU рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты с умеренным содержанием жиров, дабы не потерять густую шевелюру.