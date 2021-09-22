Рамзан Кадыров пригласил Джозефа Байдена в гости, чтобы тот убедился в отсутствии петухов в Чечне

Джозеф Байден возглавляет «самую проблемную, агрессивную страну мира, озлобленную на все мусульманские государства», — такую оценку США и главе Белого дома дал лидер Чечни Рамзан Кадыров, отметив в телеграм-канале, что президент США «позорно вернул войска из Афганистана».

Глава российского региона прокомментировал заявление Джозефа Байдена во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН: президент США призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру, чтобы «они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня, или Камерун, или другая точка мира».

«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья 🤣🤣», — написал Рамзан Кадыров.

В русском языке слово «петух» имеет два значения. В классическом понимании это самец птицы семейства куриных. В используемой криминальной и тюремной фразеологии «петухами» называют лиц мужского пола, подвергшихся сексуальному насилию. Кроме того, это слово часто используется критиками ЛГБТ-культуры для обозначения лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.