Очередное ЧП с военным самолетом в России: под Хабаровском пропал Ан-26

В России произошло очередное чрезвычайное происшествие с военным самолетом. Ан-26, выполняя технический полет, пропал с радаров под Хабаровском. На борту, предположительно, находятся шесть человек.

На поиски вылетел вертолет Ми-8 Росавиации. Розыск пропавшего самолета осложняется плохой погодой и темным временем суток.

По мнению специалиста авиационных служб, Ан-26 мог столкнуться с сопками в заповеднике Хехцир. «Маршрут самолета пролегал над заповедником Хехцир, в котором высота сопок составляет почти 1 000 метров. Самолет мог столкнуться с одной из них», — сказал собеседник агентства ТАСС.

Кроме того, среди основных версий вероятного крушения самолета рассматриваются ошибка пилотирования, техническая неисправность и сложные погодные условия.

В августе Минобороны РФ потеряло 6 единиц летной техники — четыре военных самолета, вертолет и самолет-амфибию. Погибли 17 россиян и три гражданина Турции.

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