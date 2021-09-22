На Украине принят закон, защищающий евреев и принадлежащую им недвижимость

Верховная Рада (украинский законодательный орган) приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине. Принятие соответствующего законопроекта № 5109 во втором чтении и в целом поддержали 283 народных депутата на пленарном заседании в среду, 22 сентября. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Законопроект дает определение антисемитизма, запрещает юдофобию и ее проявления, а также предусматривает ответственность за нарушения законодательства об антисемитизме.

Согласно документу, проявлениями антисемитизма являются, в частности, призыв, сокрытие или оправдание убийства евреев или причинения вреда им, высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост), изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.

Также к проявлениям антисемитизма закон относит умышленное повреждение, разрушение или осквернение зданий, принадлежащих евреям и их общественным организациям.

Нарушители закона будут нести гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, а в случае материального ущерба возмещать его.

Закон вносит изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины и устанавливает уголовную ответственность за проявления антисемитизма. За это предлагается наказывать нарушителей штрафом до 8,5 тысяч гривен (порядка 1100 шекелей) или ограничением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Этот закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете «Голос Украины».

По мнению парламентариев, данный закон поможет понизить уровень антисемитизма, который значительно вырос на Украине за последние годы и является одним из самых высоких в Европе. Об этом, в частности, говорилось в исследовании ADL Global 100 Index для Антидиффамационной лиги из Нью-Йорка.

Напомним, недавно украинский чиновник и клирик украинской православной церкви написали, что причиной массовых расстрелов евреев в период Второй мировой войны стали прегрешения еврейского народа. Надо сказать, что данные высказывания вызвали волну несогласия среди украинских пользователей интернета.