За 18 месяцев до начала пандемии, то есть еще в 2018 году, ученые уханьской лаборатории в Китае собирались заразить дикую популяцию летучих мышей в провинции Хубэй усовершенствованными, передающимися по воздуху вариантами коронавируса. Об этом сообщает британская газета «Телеграф», ссылаясь на обнародованные заявки на получение грантов.

По сведениям издания, ученые таким заражением планировали привить летучих мышей от болезней, способных передаваться от них людям. При этом вирусологи просили у американского Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны 14 млн долларов на опыты с «новыми химерными шипованными белками» коронавируса для создания патогена, способного легче заражать человека.

«Телеграф «пишет, что Агентство отказалось спонсировать работу китайских вирусологов.

Вопрос возникновения вируса SARS-CoV-2 с самого начала пандемии занимает ученых, политиков и военных. И также с самого начала пандемии сторонники теории искусственного происхождения нового коронавируса в распространении его по миру обвиняют Китай. Преобладает версия «сбежавшего вируса», то есть не намеренного, а случайного распространения патогена.

В июне этого года американские ученые Стивен Куэй и Ричард Мюллер заявили, что в вирусе SARS-CoV-2 присутствует геномная последовательность, которая не могла появиться путем естественных мутаций.

В середине июля глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус анонсировал новое разбирательство по вопросу о происхождении коронавируса, в рамках которого планировалось проверить китайские лаборатории и исследовательские институты в районе первичного обнаружения инфицирования людей в декабре 2019 года. Однако Китай отказался сотрудничать с экспертной группой. В Пекине это объяснили опасением «политизации» исследования и отметили, что уже проведенное ВОЗ расследование ответило на главный вопрос: SARS-CoV-2 возник в ходе эволюционного процесса, а не лабораторным путем.

В августе американская разведка представила президенту США Джо Байдену секретный отчет о происхождении коронавируса. Однако несмотря на анализ множества имеющихся разведывательных данных и поиск новых, сотрудники разведки не смогли прийти к консенсусу, и документ не содержит убедительных доказательств той или иной теории.