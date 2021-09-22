Микита Добринін показав підрослого синочка

Відомий ведучий і головний герой 9-го сезону шоу “Холостяк” Микита Добринін показав трохи підрослого сина Лева, якому вже виповнилося два місяці.

У своєму Instagram шоумен опублікував милий домашній фотоколаж з малюком.

На фото зоряний тато з синочком відображені вранці в ліжку. Добринін лежить в одній білизні і ніжно притискає до себе дитину.

“І крутого всім дня від нашої чоловічої компанії”, – підписав милі кадри Микита.

Шанувальники засипали його розчуленими коментарями, а також почали обговорювати, на кого ж схожий малюк – на маму Дашу Квіткову або все ж тата. Більшість зійшлися на думці, що Лев більше пішов у маму.