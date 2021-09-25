Лікарі розповіли про захворювання, які маскуються під поганий характер

Лікарі розповіли, що проблеми з характером можуть бути спровоковані погіршенням стану здоров’я. Рекомендується звернути увагу на лінь, апатію, дратівливість, що вказують на певне захворювання.

Перевтома, ослаблення самовладання, нетерплячість, непосидючість, проблеми зі сном можуть виникнути на тлі запального процесу в легенях, печінці або органах ШКТ, що протікає без видимих симптомів. При наявності ліні, апатії необхідно пройти обстеження на виявлення дефіциту заліза.

Лікар Ірина Добрецова повідомила, що при раптовій дратівливості рекомендується перевірити рівень магнію в організмі. Якщо спостерігається хоча б одна ознака, необхідно відразу звертатися до фахівця.

Погіршення пам’яті настає, якщо виникають проблеми з серцем і судинами. Згідно з твердженням кардіолога Юрія Кремньова, це може бути пов’язано з високим рівнем холестерину, що забиває судини і позбавляє мозок потрібної кількості кисню.

Зміна настрою може відбуватися через холециститу, впевнена гастроентеролог Нурія Діанова. Людина відчуває злість і роздратування через дрібниці. При цьому дана ознака може провокувати здуття живота.