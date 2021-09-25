В Иерусалиме обвалилась высотная «сукка» – четверо в больнице

В ультраортодоксальном квартале Меа-Шеарим в израильской столице люди живут очень скученно, дома в несколько этажей стоят буквально впритык, и места для постройки праздничных шалашей не слишком много. Но божью заповедь выполнять следует, поэтому шалаши зачастую строят на высоте, впритык к окнам или балконам, делая снизу подпорки, дабы конструкция держалась на весу.

Полиция демонтировала уже несколько подобных шалашей, преодолевая сопротивление местных жителей:

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Но их еще хватает в Иерусалиме и в других местах компактного проживания ультраортодоксов. Один из таких шалашей обрушился сегодня вечером на улице Шомрей-Эмуним, по счастью, лишь с высоты первого этажа. В шалаше сидели четыре человека – две женщины 30 лет, пятилетний мальчик и двухлетняя девочка. Судя по одежде провожавшего их в больницу отца семейства — иерусалимские «хосиды».

Все четверо получили травмы, но, по счастью, не тяжелые – в основном ушибы. Их доставили в больницу «Шеарей-цедек». Медики называют это уже вторым праздничным чудом за день – первое случилось в Холоне, когда женщина, на которую упал большой фонарный столб, осталась жива.