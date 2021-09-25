Безуглая «вызывает на заслушивание» Бутусова. Почему все «слуги» такие тупые?

«Генерал» Бутусов написав свою версію, що вчора говорив на засіданні ТСК В.Бурба. Інформація не відповідає дійсності. Джерело вказується, як «за даними джерел ЦЕНЗОР.НЕТ»

Які джерела?

Були присутні члени ТСК і В.Бурба.Це єдині джерела інформації, про те, що було вчора. Засідання «грифоване». Підпадає під Закон про держтаємницю. Це кримінальна відповідальність.

Не думаю, що Василь Васильович буде давати фейковий варіант державної таємниці.

Ренат Кузьмін? Важко уявити дружбу ОПЗЖ з Бутусовим, але ж чому б і ні.

Якщо розглядати як велику картину спроб послаблення України як державного утворення, то цілком логічно навіть таке об‘єднання

Єдина «сенсація» про «зміст» розмов вчора вийшла на телеграм-каналі Страна.UA (основний сайт проросійського видання заблоковано рішенням РНБО з 20 серпня 2021 року)

Чи ж просто Бутусов взяв і написав свою попередню версію, аби якось, ну хоч якось «приліпитися» до роботи ТСК?

Хто він, свідок, інструмент чи свідомий агент російської спецоперації з дезінформації в Україні?Будемо розбиратися.

Викликаю Юрій Бутусов на заслуховування. Час і місце буде повідомлено.

Настав час відповідальності за сказане, зроблене і зламане.