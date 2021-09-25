Леся Нікітюк підкорила мережу стильним ковбойським образом

Знаменита українська блогерка та ведуча програми “Хто зверху?” Леся Нікітюк не перестає дивувати мережу своїми стильними образами. Жінка постійно демонструє красиву фігуру в ефектному вбранні та бере участь у спокусливих фотосесіях. На цей раз Леся Нікітюк підкорила мережу ковбойським образом.

Новими фото телеведуча похизувалась на сторінці в Instagram. Перед камерою вона постала у колоритній локації. Леся Нікітюк одягнула штани зі стильним принтом, футболку білого кольору, джинсову сорочку та ковбойську жилетку. Свій образ блогерка доповнила легкими локонами й красивим макіяжем.

Губи жінка нафарбувала матовою помадою, а очі підкреслила коричневими тінями. А ще Леся Нікітюк похизувалась стильними ковбойськими чоботами та капелюхом. На фото телеведуча демонструє милу усмішку, позуючи біля старовинних дерев’яних бочок. Стильний образ блогерки прокоментувала велика кількість фоловерів.

У коментарях вони залишили багато компліментів, назвавши жінку справжнім ковбоєм. Шанувальники оцінили струнку фігуру телеведучої. А ще, на думку деяких фанів, Лесі Нікітюк не вистачає лише ковбойського коня.

Фани подякували жінці за те, що дуже часто Нікітюк тішить їх новими образами. За словами фоловерів, телеведуча дуже красива та приваблива.

