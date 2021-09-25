Коронавирус в Израиле: зараженных все меньше, умирающих все больше

Судя по всему, масштаб распространения «уханьского» коронавируса в Израиле действительно сокращаются – это показывают многодневные данные с большим числом проверяющихся.

В частности, в пятницу первичный (не «контрольный») анализ на «ковид» сдали 115 тысяч человек, из них зараженными оказались 4937, то есть всего 4,3%. Судя по тому, что довольно большая часть зараженных в последние недели приходилась на детей, это может быть результат каникул.

Так или иначе, сейчас в стране

Число тяжелобольных в последнее время держится в районе 700. Сейчас оно составляет 694, из них 295 в «критическом состоянии», то есть при смерти.

Показатели смертности по-прежнему печальны. В пятницу общий список умерших от «ковида» или его последствий насчитывал 7611, к субботнему вечеру он вырос до 7649, то есть за сутки появилось 38 новых умерших.

По степени «привитости» носители вируса на данный момент распределяются следующим образом:

12-15 лет: 3968 непривитых, 404 привитых (без третьей дозы);

16-19 лет: 1623 непривитых, 1653 привитых без третьей дозы, 83 привитых с третьей дозой;

20-29 лет: 2986 непривитых, 4465 привитых без третьей дозы, 259 привитых с третьей дозой;

30-39 лет: 3023 непривитых, 4951 привитый без третьей дозы, 539 привитых с третьей дозой;

40-49 лет: 2117 непривитых, 2944 привитых без третьей дозы, 542 привитых с третьей дозой;

50-59 лет: 1141 непривитый, 1289 привитых без третьей дозы, 327 привитых с третьей дозой;

60-69 лет: 714 непривитых, 759 привитых без третьей дозы, 305 привитых с третьей дозой;

70-79 лет: 379 непривитых, 360 привитых без третьей дозы, 213 привитых с третьей дозой;

80-89 лет: 226 непривитых, 225 привитых без третьей дозы, 142 привитых с третьей дозой;

90 лет и старше: 81 непривитый, 64 привитых без третьей дозы, 59 привитых с третьей дозой;

Отметим, что данная статистика, также предоставляемая Минздравом, выглядит загадочно. Если сложить всех вышеуказанных носителей вируса, получится около 36 тысяч. В то же время общее число носителей на данный момент, согласно тому же Минздраву, составляет 62.993 человека. Поэтому непонятно, куда делись еще 27 тысяч носителей вируса и какова степень их привитости.