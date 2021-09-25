Вся в белом: Кейт Миддлтон снова покорила публику изысканным нарядом (фото)

Супруга принца Уильяма – Кейт Миддлтон – вышла на публику в костюме от бренда Self Portrait.

Стоимость наряда составляет 500 долларов (около 13 тысяч гривен). В таком элегантном образе герцогиня Кембриджская провела встречу, в рамках которой поблагодарила тех, кто помог воплотить в жизнь ее фотопроект. Соответствующие фото опубликованы на странице в Instagram королевской семьи, передают Экономические новости.

«Спасибо партнерам, которые сделали Hold Still реальностью! Потребовалось много времени, чтобы лично собрать всех, кто стоял за этим невероятным проектом, но сегодня мы, наконец, справились с этим», — написала Миддлтон в Instagram.

Для выхода в свет Миддлтон выбрала изысканный кремовый блейзер с шифоновой юбкой-миди от бренда Self Portrait. На сайте сайте компании сказано, что образ обошелся герцогине в 500 долларов (более 13 тысяч гривен).

Кроме того, жена принца Уильяма собрала волосы в аккуратный хвост, сделала нежный макияж, а из аксессуаров предпочла длинные серьги и лаконичную цепочку с подвеской.

Кейт Миддлтон – супруга герцога Кембриджского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул герцогини Кембриджской – Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии – графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Напомним, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей. Статус самой модной в Instagram она получила после того, как вышла в свет в черных классических брюках со стрелками, светло-голубом джемпере, удлиненном пальто в клетку и темных туфлях на каблуках с острым носом.