Трамп рассказал о единственном, что может удержать его от следующих выборов

Бывший (и, возможно, будущий) президент США Дональд Трамп выступил на телеканале «Голос подлинной Америки» (Real America’s Voice) в передаче «Кулер для воды». Трамп в последнее время часто намекал на участие в следующих выборах, которые состоятся в 2024 году, но пока не заявлял об этом прямо.

На этот раз в телефонном интервью на вопрос ведущего Дэвида Броуди о том, что может стать препятствием для его участия в выборах, Трамп ответил: «Возможно, звонок от доктора с плохими известиями». «Все может быть. Все под богом ходим. Но я чувствую себя превосходно», — добавил 45-й президент США.

Политические обозреватели в США расценили это высказывание как практически открытое заявление Трампа о намерении участвовать в выборах 2024 года. У бывшего президента сейчас много юридических и налоговых проблем, которыми его «давит» левый американский истеблишмент, дабы он не смел думать о продолжении политической карьеры. Однако Трамп не сдается и даже атакует своих противников в ответ. Например, недавно он выдвинул иск на 100 миллионов долларов против журналистов газеты «Нью-Йорк таймс» и своей племянницы, выкравшей его налоговые отчеты из адвокатского офиса.

Если Трамп решит участвовать в выборах, к его услугам будет «дружественная» социальная сеть Gettr, которая недавно создана и вовсю набирает обороты. Этот клон «Твиттера» придерживается принципов свободы слова и отсутствия цензуры, в отличие от оригинала и других крупных американских социальных сетей, которые бесцеремонно вмешиваются в пользовательский контент и откровенно подыгрывают социалистам.

Впрочем, хотя в США имеются и СМИ, симпатизирующие республиканцам, в случае повторной баллотировки в президенты Трапму следует ожидать волны грязи и попыток утопить его любыми доступными левым способами, а их немало – от незаконного юридического преследования до оголтелой лжи и клеветнической кампании в центральной прессе.