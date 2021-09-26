Ірина Білик випустила новий кліп

Українська співачка Ірина Білик випустила кліп на нову пісню, записану в дуеті з учасником Х-Фактора і програми Шанс Сергієм Мироненко.

Нова композиція отримала назву Отпусти. Цій пісні близько шести років. Раніше артистка не могла записати її, тому що шукала необхідний для звучання чоловічий голос.

«Одного разу прийшовши на студію до Ореста Галицького на запис трохи раніше призначеного часу, почула там Сергія, який якраз завершував роботу. Кожен раз, коли я слухаю цю пісню, вона мені подобається все більше і більше! Голос молодого і талановитого виконавця тільки підкреслює неповторні музику і текст Олександра Тищенка. Дуетні проекти я записую тоді, коли цього хоче моє серце. Пісня Отпусти — це сьогоднішній мій настрій. Сподіваюся, всім слухачам вона стане близькою і улюбленою», — поділилася Білик.

Водночас з піснею, співачка презентує відеокліп на неї. Його автором став її колишній чоловік і батько її другого сина Табріза Аслан Ахмедов. Відеоролик знімали у Києві, в тому числі на території покинутого Льодового палацу на столичному Іподромі і на станції метро Золоті Ворота.