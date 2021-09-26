Коронавирус в Израиле: впервые с начала августа процент выявленных случаев заражения не превысил четырех

Согласно утренней сводке Минздрава, в субботу в Израиле было выявлено 2616 новых заразившихся «ковидом» (3,96% от общего числа тестов за сутки), а с полуночи воскресенья — еще 423.

С учетом 3177 выздоровевших и семи скончавшихся за минувшие сутки число носителей коронавируса составило 63.022, что на 253 меньше, чем по состоянию на вечер субботы.

У 711 заболевших диагностирована тяжелая форма «ковида». Состояние 284 оценивается медиками как критическое. За вчерашний день и сегодняшнюю ночь отделения интенсивной терапии пополнились 118 новыми тяжелобольными.

Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Иерусалиме (4068). За ним с большим отрывом следует Тель-Авив (1961), Беэр-Шева (1577), Нетания (1517), Ашдод (1475), Петах-Тиква (1416), Бней-Брак (1388), Хайфа (1290), Тайбе (1106) и замыкает десятку этого антирейтинга Ришон ле-Цион (1033).