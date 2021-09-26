Англійські ЗМІ: «Усик був кращим, а в кінці просто побив Джошуа»

Усик був абсолютним чемпіоном світу в крузервейті і тепер йому не вистачає тільки пояса WBC, який належить Ф’юрі, щоб стати абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі.

У 12-му раунді Джошуа був змушений відчайдушно виживати на канатах під сильним натиском Усика. Він встояв на ногах, але цього було недостатньо, щоб врятувати його друге чемпіонське правління».

The Sun вийшов із заголовком про те, що Джошуа упустив можливість провести супербій проти Тайсона Ф’юрі, на кону в якому могло бути 500 мільйонів фунтів. При цьому видання віддає належне українському шульзі, який переграв британця і заслужено одноголосним рішенням суддів переміг.

«На відміну від більшості заправок в Лондоні, в Усика в цей вечір не закінчувався бензин. Він змусив Джошуа закінчити бій притиснутим біля канатів. Українець домігся цього, маючи незаперечну перевагу в суддівських картках».

Оглядач Дейв Кідд залишився захопленим роботою Усика в рингу. «Усик був чудовим майстром і заслужив свою перемогу. У наступному році буде реванш і Джошуа потрібно знайти спосіб, щоб зупинити невловимого шульгу. Але ви б зробили на це ставку?», – задається питанням Дейв Кідд.

У захваті від перфомансу Олександра Усика і BBC. Видання зазначає, що українець «шикарно розібрався з Джошуа і назавжди вписав своє ім’я в історію боксу, повернувши українцям славу королів суперважкої ваги, яку завоювали брати Клички».

«Всім було ясно, що Усик здатний виступити краще за Джошуа і виграти за очками, але навряд чи хтось припускав, що він розправиться з ним в такій манері, – сказав в ефірі BBC колишній британський чемпіон Карл Фроч. – Він боксував краще, а під кінець почав просто бити Джошуа. В кінці Усик повністю контролював поєдинок. Він виявився вище всіх похвал», – зазначив Фроч.

Для Джошуа це друга поразка в 24 зустрічах. Минулого разу його кривдником був американець Енді Руїс в 2019-му, але британець повернув всі чотири втрачені в Нью-Йорку пояси в матчі-реванші в Саудівській Аравії вже через півроку.

На цей раз Усик у 12-му раунді, можливо, відбив у Джошуа бажання зустрічатися знову найближчим часом», – вважає Карл Фроч. З ним погоджується інший британський чемпіон, Ентоні Кролла. «Сьогодні він програв дуже особливому бійцеві. Такі зустрічаються раз в покоління».

The Independent вийшов із заголовком: «Усик приголомшив Джошуа і став чемпіоном світу в суперважкій вазі». «У захоплюючому фіналі бою Усик скористався своєю перевагою в швидкості. І він навіть спустошив бак в гонитві за нокаутом, відчуваючи, що рішення суддів може бути ненадійним. Джошуа був притиснутий до канатів і хитався з боку в бік, вижив, але рішення, зачитане Майклом Баффером, було цілком заслуженим Усиком», – пише Джек Ретборн. «Усик завоював надважкий дивізіон, а в наступному році його чекає привабливий фінансово реванш з Джошуа».

Оглядач порталу BoxingScene Рон Льюїс порівняв Усика і Джошуа з майстром і учнем. «Коли Ентоні Джошуа поспішно пішов з рингу на стадіоні «Тоттенхем Хотспур», вираз його обличчя був суцільним шоком. Джошуа подобалася ідея, що він вивчає бокс по ходу справи. Але в цю ніч він виглядав учнем, Олександр Усик був майстром і пішов з рингу з титулами чемпіона світу за версіями WBA, IBO, WBO, IBF».

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У 2012-му році Усик і Джошуа з різницею в один день виграли золоті олімпійські медалі на Олімпіаді в Лондоні. Але сьогодні на рингу різниця в боксерській освіті між ними виглядала прірвою. Джошуа потрібно добре думати і багато вчитися перед тим, як вийти на реванш з Усиком», – резюмує BoxingScene.