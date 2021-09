Генсек ООН: мир стоит на пороге ядерного уничтожения

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что человечество стоит на пороге ядерного уничтожения. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

Nearly 14,000 nuclear weapons are stockpiled around the world.

Humanity remains unacceptably close to nuclear annihilation.

Now is the time to lift the cloud of nuclear conflict for good, eliminate nuclear weapons from our world, and usher in a new era of trust and peace.

— António Guterres (@antonioguterres) September 26, 2021

“Во всем мире хранится около 14 000 единиц ядерного оружия. Человечество остается недопустимо близко к ядерному уничтожению”, – заявил Гутерриш.

Генсек ООН считает, что «сейчас пришло время навсегда развеять облака ядерного конфликта, уничтожить ядерное оружие и открыть новую эру доверия и мира».

Отметим, данное заявление Генсек ООН сделал к Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который отмечается 26 сентября.