Замминистра культуры скрыл загородный дом в декларации

Заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев указал в своей декларации за 2020 год недостоверные сведения на сумму 450 тыс. гривен. Об этом сообщает НАПК.

Декларант не указал сведений о жилье, в котором он зарегистрирован, объяснив это тем, что на самом деле он там не проживал в 2020 году.

Заместитель министра также записал неверный адрес регистрации своей жены и не вспомнил в декларации двух своих сыновей. По словам Ростислава Карандеева, информацию о детях он не указал, потому что они с ним не проживают. Впрочем, в НАПК эти объяснения не учли.

Также Карандеев не задекларировал недвижимое имущество в Киеве, которым пользуется его сын.

В заключении отмечается, что один сын с 2017 года учился и проживал в Польше ‒ в общежитии в Кракове. Другой сын проживал в загородном доме в селе Петровцы Вышгородского района Киевской области. По данным реестра прав собственности на недвижимое имущество, этот дом стоит 450 тыс. гривен.

«О причинах неуказания таких сведений в декларации субъект декларирования пояснил, что он не осознавал необходимости их указания», ‒ сообщили в НАПК, добавив при этом, что эти объяснения не были учтены, поэтому в действиях Карандеева установлены признаки административного правонарушения по ч.4 ст. 172-6.

Кроме того, заместитель министра не указал доход своей жены в виде социальных выплат от Национального академического театра оперы и балета им. Т. Шевченко ‒ 129 тыс. 747 грн., а также стипендию ‒ 31 тыс. 674 грн.

Напомним, Ростислав Карандеев занимает должность заместителя министра культуры и информационной политики Украины с 21 января 2015 года.

368.media