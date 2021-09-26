Швейцарцы решают, признавать ли гомосексуальные браки

В Швейцарии сегодня проходит референдум по вопросу о легализации однополых браков.

Как известно, Швейцария является одной из немногих западноевропейских стран, где гомосексуальные союзы официально не признаются.

В конце минувшего года Федеральное правительство и Парламент страны уже одобрили поправки к закону о браках, но противники либерализации брачного законодательства и, в первую очередь, консерваторы из правой Швейцарской народной партии, заблокировали окончательное утверждение этих поправок. В итоге было принято компромиссное решение о проведении национального референдума по этому вопросу.

Согласно последнему опросу общественного мнения, в поддержку однополых браков готовы проголосовать около 63% граждан, обладающих избирательным правом.

В случае их победы на референдуме однополые пары смогут официально регистрировать брак, что предоставит им равные с гетеросексуальными парами имущественные права, право наследования и усыновления. Также лесбийским парам будет разрешено заводить детей с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что в настоящее время разрешено только женщинам, находящейся в браке с мужчиной.