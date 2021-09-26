На Донбасі працює на пропуск лише один КПВВ

За даними Держприкордонслужби, всі 7 контрольних пунктів в’їзду-виїзду готові пропускати людей щоденно з 08:00 до 16:00.

За даними ДПСУ, лише з понеділка до п’ятниці цього тижня тут в обидвох напрямках пройшла 18 361 людина. З них на контрольовану урядом територію прямували 8 799 громадян.

Після перетину лінії розмежування у бік підконтрольної території людина має піти на 2-тижневу самоізоляцію, для цього на його/її смартфон встановлюють та активують мобільний додаток «Вдома». Якщо це неможливо (наприклад, немає смартфона), людина має погодитись на 2-тижневу обсервацію у медзакладі. На Донеччині він знаходиться у смт Гостре неподалік Селидового. А на Луганщині такого немає.

Іноземці повинні також мати при собі й поліс страхування.

Зазначимо, є перелік громадян, яким на самоізоляцію йти не потрібно. Наприклад, це ті, хто вакцинувався хоча б однією дозою визнаної ВООЗ вакциною та має відповідний документ. (Російський “Супутник V” до цього переліку не входить). Не йдуть на самоізоляцію й ті люди, які прямують на щеплення та мають у телефоні смс-повідомлення з призначеним часом та датою вакцинації.

Також, якщо після перетину КПВВ зробити швидкий тест або ПЛР-тест на коронавірус, і він виявиться негативним, то самоізоляція також припиняється.

Також треба заздалегідь оформити електронну перепустку від СБУ.

В правила по перетину кордону або КПВВ на лінії розмежування для іноземців введений пункт, який раніше не передбачався, про звільнення від самоізоляції іноземців та осіб без громадянства, які планують пройти через Україну транзитом. На це їм дається 48 годин.

За інформацією міністерства охорони здоров’я України, для перетину КПВВ при відсутності документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ в перелік дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях або довідки 063-О про перше щеплення за курсом вакцинації від COVID-19 (крім осіб до 18 років), потрібно буде здати безкоштовний експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2.

При цьому українські прикордонники не будуть брати до уваги документ про вакцинацію російськими препаратами (Супутник V, ЕпіВакКорона тощо.), оскільки на території України вони не визнаються.

Як повідомлялося, 28 липня 2021 року Кабмін України вніс зміни до постанови КМУ №1236 від 9 грудня 2020 року про протиепідемічні обмеження в частині перетину державного кордону і проходження самоізоляції особами, які повертаються з-за кордону. Правила перетину кордону були посилені для протидії можливій хвилі захворюваності штамом коронавируса «Дельта». Зокрема, всі, хто в’їжджає з РФ і Індії, зобов’язані будуть пройти 14-денну самоізоляцію.

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