В Москве мужчина в женской одежде напал с топором на посетителей магазина. ВИДЕО

На северо-востоке Москвы, в районе Отрадное мужчина в костюме женщины напал с топором на посетителей магазина «Магнит». Об этом сообщает российский телеграм-канал «112». В результате конфликта двое граждан получили ранения, их пришлось госпитализировать.

Как пишет российское издание РБК со ссылкой на пресс-службу московского Городского управления МВД РФ, нападавший — 48-летний Дмитрий Соренков, называющий себя Дианой. Согласно одной из версий, конфликт между Соренковым и покупателями возник из-за продуктовой тележки. По предварительным данным, нападавший нанес несколько ранений 48-летней женщине и 28-летнему мужчине.

Сотрудники магазина, где происходил конфликт, вызвали полицию путем нажатия на тревожную кнопку. Полицейские прибыли оперативно и задержали Соренкова.

[embedded content]

Телеграм-канал «Тот Самый» опубликовал видео момента нападения. Внимание, жестокие кадры! Не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, а также людям со слабой психикой.

Журналисты отмечают, что в 2003 году Соренков был осужден за убийство, однако психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Впоследствии мужчина находился на лечении в профильной клинике.

Летом этого года у нападавшего уже был конфликт в супермаркете «Магнит». Тогда он подрался с охранниками и скрылся с места происшествия до того, как туда прибыли полицейские.