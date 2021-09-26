Повінь – зміна системи

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В ходе антитеррористической операции в Дженине ранены два израильских военнослужащих

26.09.2021

Два военнослужащих Армии обороны Израиля, офицер и солдат, были тяжело ранены во время ночной антитеррористической операции в деревне Буркин западнее Дженина, сообщила пресс-служба израильской армии. 

Раненые госпитализированы в хайфскую больницу «Рамбам», их семьи уведомлены об этом, обстоятельства, связанные с их ранением, выясняются. 

Судя по заявлению военных, не исключено, что оба военнослужащих пострадали от «дружественного огня». 

По сообщению палестинских СМИ, в ходе операции в районах Дженина и Рамаллы убиты пять «борцов с сионистской оккупацией». 

Террористическая группировка «Исламский джихад» сообщила, что один из погибших был ее активистом. Остальные, судя по всему, были боевиками ХАМАСа.

 

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