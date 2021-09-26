Напівоголені та в джакузі: Яма показав пікантні знімки з красунею-дружиною

Подружжя відзначає сьому річницю весілля.

Днями Влад Яма та його дружина Лілія відзначили річницю з дня весілля – подружжя в шлюбі вже сім років. Відзначати романтичну дату пара вирушила до Одеси.

Фотографіями з вікенду Влад поділився у своєму Instagram.

В Одесі Влад і Лілія зупинилися у фешенебельному спа-готелі “Немо” – тут же пара і зробила пікантні знімки. Так, у номері подружжя мало джакузі, де вони позували напівоголеними з келихами ігристого в руках.

“У такому номері неможливо було б не влаштувати собі романтик”, – підписав фотографії Яма. При цьому, хореограф поцікавився у шанувальників, хто ж фотографував закоханих у такий романтичний момент.