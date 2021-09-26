Власти Ирака не вынесли конференции по примирению с Израилем – начинаются аресты

В пятницу в Ираке прошла крайне непривычная для этой страны и практически невероятная для нее конференция. В городе Эрбиле в Иракском Курдистане собрались 300 сторонников нормализации отношений с Израилем. Это были знатные представители как шиитских, так и суннитских племен и общин со всего Ирака. Участники собрались из шести областей – Багдадской, Мосулской, Саладинской, аль-Анбарской, Диялской и Вавилонской. Среди них были вожди племен (кланов), а также «интеллектуалы и писатели».

Одним из самых скандальных фактов стало участие в этой конференции заведующей исследовательским отделом иракского минкульта Сахар ат-Тайе. Она и зачитала резолюцию, принятую участниками по итогам конференции. «Требуем присоединения к Авраамическим соглашениям. Эти соглашения предусматривают дипломатические отношения между подписавшими их странами и Израилем. Мы тоже требуем нормализации отношений с Израилем. Никакие силы, местные или иностранные, не имеют права ограничивать наш призыв», — сказано в резолюции.

Еще одним скандальным фактом стало выступление на этой конференции Хеми Переса (судя по всему, дистанционное), сына известного израильского левого политика Шимона Переса. Хеми Перес на иврите призвал всех собравшихся к миру и налаживанию отношений.

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Сообщения об этой конференции, которая транслировалась в социальных сетях, вызвало гнев в Багдаде. Как известно, нынешнее правительство Ирака придерживается «проиранского» направления и любые призывы к примирению с еврейским государством представляются ему кощунством.

В иракском министерстве культуры уже объявили, что Сахар ат-Тайе представляла на конференции не это ведомство, а общественную организацию, в которой она состоит.

Вчера премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, отправляясь в США на Генассамблею ООН, объявил, что конференция в Эрбиле – это «голос иракского народа, который идет снизу, а не сверху, и особенно важен в свете несправедливости, которую испытали на себе иракские евреи».

Это вызвало новый приступ гнева у властей Ирака, и начались юридические меры. Сегодня следственный суд города Рамади вынес постановления о аресте «ряда лиц, обвиняемых в проведении незаконного собрания» по жалобе губернатора провинции Анбар Али Фархана ад-Дулайми.

Как сообщили власти, это только начало, и остальные участники конференции тоже попадут под арест, «как только будет установлена их личность».

Устроила эту конференцию нью-йоркская организация под названием «Центр мирного общения» (Center for Peace Communications), выступающая за «мир между народами». Хотя обычно подобного рода организации работают отнюдь не на благо Израиля, а скорее ему во вред, в данном случае имела место «честная» конференция, подлинная мирная инициатива, взбесившая проиранских исламистов. Она может обернуться для участников не слишком приятными последствиями, однако те прекрасно знали, на что идут.

Кроме того, в Ираке народные настроения относительно зависимости от Ирана очень неоднозначны, власть слаба и не имеет серьезного влияния на местах, где все зависит от руководства племен. Если лишить Иран влияния в Ираке и подорвать авторитет проиранских ополчений, это сильно скажется на региональных возможностях аятолл.