Отсидевшая в российской тюрьме украинская патриотка вознесла хвалу исламу

Депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко заявила, что самыми сплоченными являются страны, где большинство граждан объединены одной религией. В качестве примеров сплоченности она привела Россию, Турцию, «Талибан» и «ИГИЛ». Политик также заявила о преимуществах ислама перед другими мировыми религиями. Об этом бывшая депутат написала на своей странице в «Фейсбуке» во время поездки в Стамбул.

По словам Савченко, в современном мире привыкли воспринимать ислам как ущемляющую права человека религию, однако она с этим не согласна.

«Мало кто увидит, что ислам — это религия пространства и свободы для души, духа и веры в бога – аллаха», – говорится в публикации бывшего депутата.

«Империи строятся и крепнут, делая ставку на значимость церкви в государстве, и объединяют людей вокруг моральных принципов единой религии, а уже потом наращивают экономику, благодаря стремлению покорного и сплоченного народа. Когда империи хотят восстановиться после упадка, первое, на что они делают ставку, – это, опять же, религия как объединяющий фактор для однотипной морали людей и фактор национальной идеи для народа и государства», — написала политик.

Савченко отметила, что ее публикация была посвящена не столько религии как таковой, сколько ее роли в современном мире, где она используется в качестве политического инструмента построения государства.

Свой пост украинская патриотка сопроводила 10 фото, на которых она позирует в никабе как внутри турецкой мечети, так и на ее фоне. Также Савченко опубликовала фото Корана и книги президента Турции Реджепа Эрдогана.

Фотосессия вызвала неоднозначную реакцию подписчиков женщины-политика. Часть позитивно отнеслась к изменениям в ее жизни. Однако нашлось и много тех, кто ее раскритиковал. «Надежда, вы в ислам подались? Что с вами происходит?” – задают вопросы подписчики. О том, приняла Савченко ислам или нет, она предпочла умолчать.

Надежда Савченко в прошлом была военнослужащей Вооруженный сил Украины и участвовала в войне на Донбассе. В 2014 году украинку похитили россияне и вывезли Россию, где устроили над ней показательный суд. Савченко обвинили в убийстве российских журналистов в ОРДЛО и приговорили к 22 годам тюрьмы.

Украинским властям удалось добиться освобождения Савченко. В 2016 году ее обменяли на военнослужащих РФ, воевавших на Донбассе. Савченко была избрана депутатом Верховной Рады. Однако карьера ее не задалась. В 2018 году женщину арестовала СБУ, обвинив в том, что она якобы пыталась устроить государственный переворот и теракты в здании Верховной Рады. Доказать ее вину не удалось. В 2019-м Надежда Савченко была отпущена на свободу.