«В Испании многое напоминает нам Крым»

«В феврале 18-го мы с семьей, женой Эльнарой и двумя детьми, прилетели в Испанию, на Канарские острова, и сразу же обратились за получением статуса беженцев» — вспоминает Эдуард Мотречко, в прошлом фермер из Крыма, а сейчас политический беженец в Испании.

«В марте 14-го, после оккупации Крыма российским войсками, возле нашего поселка развернули базу батальона «Восток», состоявшего преимущественно из этнических чеченцев. Они здесь проходили подготовку, а потом их перебросили на Донбасс. Конечно, местные жители были не в восторге от такого соседства. Но кто их спрашивал? Это как с российским гражданством, в которое принудительно записали всех жителей Крыма, независимо от того, хотели они этого или нет. Мы с женой вынуждены были специально ехать и подавать заявление на отказ от вступления в российское гражданство. Понятно, что спокойной жизни в Крыму у нас уже не было. В конце лета, когда закончился сбор урожая, мы уехали из Крыма в Херсон».

Через две недели после обращения о получении статуса беженца Эдуарда с семьей поселили в специальном общежитии недалеко от Севильи. Здесь они прожили полгода в небольшой, но отдельной комнате с двухъярусными кроватями.

«Это был сложный период в нашей жизни, но мы были к нему готовы» — вспоминает Эдуард. В течение этого времени семья изучала испанский язык, испанское законодательство и, немного, историю страны, находясь на полном обеспечении испанского государства. Питание, одежда, обувь и даже небольшие деньги на карманные расходы. Главная задача – учить испанский язык. И для этого были созданы все условия! Существенную помощь на этой, первой фазе получение статуса беженца, семья получала от Испанской комиссии по оказанию помощи беженцам CEAR. CEAR является неправительственной организацией, которая с 1979 года защищает право на убежище и права человека, содействует комплексному развитию беженцев, спасающихся от вооруженных конфликтов или нарушений прав человека, лиц, ищущих убежища, лиц без гражданства и мигрантов.

Через полгода, когда власти страны приняли к рассмотрению дело о предоставлении семье Мотречко статуса беженцев, началась вторая фаза процесса. Им предоставили на год оплаченную съемную квартиру в Севилье, ежемесячное финансовое пособие в 1100 евро, право на работу. Дети пошли учиться в бесплатную государственную школу. А через три месяца случилось чудо! 17-летняя дочь Эдуарда и Эльнары Мотречко, Лия, никогда до приезда в Испанию не знавшая испанский, лучше всех в классе сдает экзамен на знание языка. Мало того! Ее результат одни из лучших в провинции. Лия становится сенсацией в стране. Испанские СМИ наперебой пишут о ней и берут у нее интервью, в которых 17 летняя девушка постоянно подчеркивает, что она крымчанка, вынужденная бежать в Испанию от российской агрессии. «Lía, la refugiada con el mejor expediente académico de 4º ESO de Sevilla» — «Лия, беженка с лучшим 4-м академическим результатом ESO в Севилье» — пишет о ней испанская пресса.

Министерство образования выделило Лие Мотречко специальный двухлетний грант на сумму в 24 000 евро для получения престижного образования. «Я хочу выучиться на дипломата и добиться того, чтобы Крым вернулся в Украину» — говорит Лия. – «Все права человека в Крыму сейчас нарушаются. Украинцев и крымских татар преследуют, убивают и арестовывают просто потому, что они патриоты своей родины и хотят жить свободно!». И это несмотря на то, что четырехлетний период жизни в Херсоне был у семьи далеко не безоблачным. Им пришлось столкнуться с бездушием и коррупцией украинской бюрократии, когда на всех уровнях, вплоть до Министерства образования, государство отказывало талантливой ученице в материальной помощи на получение достойного образования.

«Чем вам было плохо в Крыму? Жили бы себе там и дальше!» — нередко приходилось слышать Эдуарду в чиновничьих кабинетах. А в ответ на слова о принципиальной невозможности жить под оккупацией, видел лишь недоуменные ухмылки чиновников.

Необходимо отметить, что Эдуард и Эльнара Мотричко еще находясь в Украине, подали против России иск в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением их гражданских и имущественных прав из-за захвата Россией Крыма. «Мы будем добиваться справедливости в суде!» — заявляет Эдуард.

Несколько дней назад семья Мотречко получило радостное известие – Испания удовлетворила их прошение на получение статуса политических беженцев и предоставила права резидентов страны. Теперь Эдуард, который уже два года работает таксистом в Севилье, подумывает об открытии своего небольшого бизнеса. Дети продолжают учиться, а Эльнара, как и прежде, ведет домашнее хозяйство всей семьи. «Жизнь налаживается» — говорит Эдуард, — «Мы здесь уже привыкли. К нам очень хорошее отношение, люди очень дружелюбны. К сожалению, они очень мало знают об Украине и Крыме, об его незаконном захвате Россией в 14-м году. Но мы никогда не забудем Украину, не забудем Крым, и вмести с другими выходцами из Украины, которых в Испании немало, продолжаем в меру наших сил и возможностей бороться за его освобождение!».



Во многом похоже сложилась и судьба Анны и Николая З. из Евпатории. В конце февраля 14-го, когда оккупация Крыма Россией уже шла по полной, они вынуждены были вместе с несовершеннолетней дочкой выехать сперва в Днепропетровск, теперь он называется Днепр, а вскоре перебраться в Киев.

«В Крыму, и, в частности, в Евпатории, всегда много было сторонников «русского мира» и наша с мужем патриотическая позиция, поддержка Майдана, вызывала у этих людей неприкрытую ненависть. Нам неоднократно угрожали и когда началась оккупация, мы поняли, что нашей жизни и жизни нашей дочери грозит реальная опасность» — рассказывает Анна.

На протяжении 3-х лет семья вынуждена была ютиться в комнате в бывшем детском профилактории в Киеве, переоборудованном в лагерь для вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса. Были большие сложности с работой. Помощь со стороны государства оказывалась, но она была минимальной. И это не удивительно, когда не такая уж экономически сильная страна, подвергшаяся внешней агрессии, вынуждена решать вопрос приема полутора миллионов вынужденных переселенцев с оккупированных территорий! Кроме того, Закон Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории», вступивший в силу 27 сентября 14 года и отмененный только недавно, 19 августа 21 года, создавал для вынужденных переселенцев из Крыма немало проблем. Сложности были даже с открытием счета в банке для получения зарплаты. Немало было и проблем, вызванной стигматизацией крымчан некоторыми СМИ в Украине.

В итоге, в 17-м году семья З. приезжает в Испанию и обращается за получением статуса беженцев. «Сперва нас поселили на севере страны, в Бильбао. Так как с нами были наши домашние животные, то в лагере для беженцев мы поселиться не могли, и нас разместили в квартире при католическим монастыре. Монастырь взял полную опеку над нами. Мы же, в свою очередь, также активно помогали, как волонтеры. Это позволяло нам чувствовать свою сопричастность к общественно полезной деятельности, а кроме того, расширяло наш круг общения и помогало лучше осваивать испанский язык, изучению которого мы посвящали все свое время» — рассказывает Анна.

Через полгода, после подтверждения того, что их дело принято к рассмотрению, началась вторая фаза получения статуса беженца. Семья З. переехала на съемную квартиру в небольшом городке недалеко от Валенсии. А совсем недавно, пару недель назад, пришло сообщение о предоставлении им статуса политических беженцев в Испании.

«Это было крайне важно для нас» — констатировала Анна З. – «Получение статуса беженца и, как следствие, документов резидента Испании, фактически делает нас полноправными гражданами. Ведь на протяжении четырех лет, мы, как соискатели статуса, не имели возможности выезжать за пределы Испании. Сейчас этот вопрос решен. Мы, как все граждане Испании, получили возможность свободного путешествия как внутри Шенгенской зоны, так и в любые другие страны. Конечно, нам очень хочется побывать в Украине, которую мы покинули несколько лет назад. Но особенно нам хочется снова побывать в нашем родном Крыму. Мы понимаем, что пока Крым находится под российской оккупацией, это невозможно. Но мы уверены, что придет время, когда все измениться. А пока мы продолжаем жизнь в гостеприимной Испании, где многое напоминает нам Крым».

Международная защита или беженство в Испании бывает двух видов: политическое убежище (asilo político) и гуманитарная защита (asilo humanitario, или protección subsidiaria). Первый случай – это когда преследуют конкретного человека. Преследование может быть по политическим причинам, по национальным, религиозным, а также либо из-за его сексуальной ориентации и т.д. Второй случай – когда жизнь человека находиться под угрозой из-за какой-то общей опасности, например, из-за войны. Беженцами в Испании могут стать граждане любой страны, не входящей в страны ЕС. Важно доказать, что у себя на родине они подвергаются опасности или могут стать жертвами преследования. Опасения перед преследованием должны быть основаны хотя бы на одном из пяти основных мотивах: раса, религия, национальность, принадлежность к определенной социальной группе, политические мотивы. Лица, запросившее статус беженца в Испании получают право на социальное пособие, разрешение на работу (спустя 6 месяцев после подачи прошения), на размещение в общежитиях для перемещенных лиц, получают бесплатную медицинскую страховку, бесплатные курсы испанского языка, бесплатные профессиональные курсы. Те же, кто снимает жилье самостоятельно, могут получить дополнительное пособие. Лица, запросившие убежище, которые не размещены в центрах приема, могут запросить основное социальное пособие, чтобы покрыть все необходимые нужды. Те, кто проживают с родственниками, живущими в Испании, так же могут получать это пособие. Пособие на арендную плату предоставляется отдельно. Все дети до 18-ти лет, независимо от их национальности или юридического статуса в Испании, имеют право на образование на тех же условиях, как и испанские граждане. В Испании существуют так же неправительственные организации, которые помогают испанским властям в упорядочивании потока просителей международной защиты. Наиболее известные среди них:

· CRUZ ROJA ESPAÑOLA

· ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)

· ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración)

· CEAR (Comisión Espñola de Ayuda al Refugiado)

· COMRADE (Comité de Defensa de los Refugiados y Asilados de España)

· RESCATE INTERNACIONAL

После начала в 2014-м году необъявленной войны России против Украины, число граждан Украины, обратившихся за политическим убежищем в Испании, резко возросло.

Соискатели статуса беженца из Украины в Испании 2010-2020гг.

год

кол-во соискателей

2010

4

2011

12

2012

21

2013

14

2014

946

2015

3420

2016

2570

2017

2245

2018

2010

2019

2383

2020

1120

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qtTM8U1OXvFaUa9ELX_Fbph1Qgh7BMliMQcVrFGMGXA/edit#gid=0

Этому способствовала как лояльное отношение к соискателям статуса беженца из Украины со стороны властей Испании, так и сложная политическая и социальная ситуация в самой Украине. При этом снижение количества соискателей в 2020 году по сравнению с 2021, скорее всего, связано с пандемией COVID-19, т.к. никаких изменений в агрессивной политике России по отношении к Украине не произошло.

В целом, подавших на статус беженца в Испании прибывших из Украины, можно разделить на две основные группы:

— люди, пострадавшие от агрессии России;

— приехавшие по экономическим мотивам (экономическая миграция).

Особенность испанского законодательства заключается в том, что человек, легально проживший в Испании не менее 3-х лет и имеющий контракт на работу, имеет право подать на получение вида на жительство в стране. Подача заявления на статус беженца и срок его рассмотрения, который обычно составляет не менее 3-х лет, позволяет соискателю даже в случае отказа претендовать на получение вида на жительство, ибо период ожидания решения считается легальным пребыванием.

По состоянию на 2020 год, согласно официальным данным, в Испании ожидало решения по статусу беженца 4290 граждан Украины из общего числа в 103385 человек. Из них 1120 были претендентами на международную защиту.

Статус беженца в 2020 получили 291 соискателей из Украины, в то время, как 2768 человек получили отказ.

Динамика предоставления статуса беженца соискателям из Украины в Испании 2017-2020гг.

Решение по заявке

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

отказы

3025

2625

586

2768

гуманитарная защита

245

110

59

дополнительная защита

21

198

статус беженца

25

70

13

34

всего удовлетворено

270

180

34

291

% удовлетворенных заявок

8,19%

6,42%

5,48%

9,51%

Основной причиной резкого, почти 300-х кратного, роста миграции из Украины в Испанию, очевидно, стала развязанная Россией необъявленная война против Украины, оккупация и аннексия Крыма, оккупация части Донбасса. Увы, но за 7 лет изменений в политике России по отношению к Украине не произошло, несмотря на санкции и давление со стороны стран Евросоюза и США. Более того, в 2021 году мир стал свидетелем прямой угрозы широкомасштабного вторжения российских войск в Украину, которую удалось блокировать только благодаря активному вмешательству со стороны администрации США. Нетрудно себе представить катастрофические последствия подобных действий, когда счет беженцев из Украины в Европу пойдет уже не на тысячи и десятки тысяч, а на миллионы. И об этом нужно постоянно напоминать тем европейским политикам, которые до сих пор говорят о необходимости «понять Путина» и называют Северный поток – 2 всего лишь экономическим проектом.

Виктор Жих

26.09.2021

Виктор Жих