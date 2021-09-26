С 3 октября в Израиле будут по-другому определять «людей с иммунитетом». Новые критерии

С 3 октября вступает в силу указание правительства о новых критериях, согласно которым человек будет считаться обладающим иммунитетом («мехусан») против «ковида» и, соответственно, иметь право на действующий «зеленый паспорт».

Новые критерии таковы. Обладателем иммунитета будет считаться:

Человек, получивший положительный результат серологического анализа (не ПЦР!) в непривитом состоянии и впоследствии сделавший по меньшей мере одну прививку;

Человек, у которого имеется положительный результат ПЦР-теста, сделанного на протяжении последних шести месяцев. Тем, у кого эти полгода истекли, для возобновления «зеленого паспорта» нужно будет сделать прививку.

Человек, получивший две дозы вакцины (через семь дней после второй дозы «Файзера» или 14 дней после второй дозы «Модерны») и до истечения полугода с даты второго укола.

Человек, получивший три дозы «Файзера» (через неделю после третьего укола);

Человек, переболевший после прививки, автоматически считается «переболевшим привитым». Людям в этом статусе «зеленый паспорт» продлят еще на полгода.

Судя по этим критериям, правительство вознамерилось в любом случае привить всех, включая переболевших. Продлевать «зеленый паспорт» в любом случае будут только тем, кто сделал прививку, если истекли полгода после болезни или выявления антител.

Ну а все дважды привитые для продления своего сертификата полгода спустя будут обязаны уколоться в третий раз.

У тех, кто сделал вторую прививку более полугода назад, или переболел более полугода назад и не сделал ни одной привики и т. п., действие «зеленого паспорта» окончится. Их перестанут пускать в «зеленые зоны», а также на рабочие места, где необходим «зеленый паспорт», без результатов экспресс-анализа или ПЦР-анализа об отсутствии «ковида», которые надо будет сдавать каждый раз заново.