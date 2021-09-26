С 3 октября в Израиле будут по-другому определять «людей с иммунитетом». Новые критерии

С 3 октября вступает в силу указание правительства о новых критериях, согласно которым человек будет считаться обладающим иммунитетом («мехусан») против «ковида» и, соответственно, иметь право на действующий «зеленый паспорт».
Новые критерии таковы. Обладателем иммунитета будет считаться:
- Человек, получивший положительный результат серологического анализа (не ПЦР!) в непривитом состоянии и впоследствии сделавший по меньшей мере одну прививку;
- Человек, у которого имеется положительный результат ПЦР-теста, сделанного на протяжении последних шести месяцев. Тем, у кого эти полгода истекли, для возобновления «зеленого паспорта» нужно будет сделать прививку.
- Человек, получивший две дозы вакцины (через семь дней после второй дозы «Файзера» или 14 дней после второй дозы «Модерны») и до истечения полугода с даты второго укола.
- Человек, получивший три дозы «Файзера» (через неделю после третьего укола);
- Человек, переболевший после прививки, автоматически считается «переболевшим привитым». Людям в этом статусе «зеленый паспорт» продлят еще на полгода.
Судя по этим критериям, правительство вознамерилось в любом случае привить всех, включая переболевших. Продлевать «зеленый паспорт» в любом случае будут только тем, кто сделал прививку, если истекли полгода после болезни или выявления антител.
Ну а все дважды привитые для продления своего сертификата полгода спустя будут обязаны уколоться в третий раз.
У тех, кто сделал вторую прививку более полугода назад, или переболел более полугода назад и не сделал ни одной привики и т. п., действие «зеленого паспорта» окончится. Их перестанут пускать в «зеленые зоны», а также на рабочие места, где необходим «зеленый паспорт», без результатов экспресс-анализа или ПЦР-анализа об отсутствии «ковида», которые надо будет сдавать каждый раз заново.