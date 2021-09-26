Фахівці назвали основні причини ожиріння

Група вчених із США, Данії та Канади стверджує, що основні причини ожиріння пов’язані не з кількістю споживаної їжі, а з її складом. Про це йдеться в статті, опублікованій у журналі American Journal of Clinical Nutrition, повідомляє EurekAlert.

За даними американських Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), ожиріння зачіпає більш як 40% дорослих жителів США, піддаючи їх до вищого ризику розвитку серцевих захворювань, інсульту, діабету другого типу і певних видів раку.

Зазвичай інструкції зі схуднення рекомендують зменшити кількість одержуваних калорій і збільшити їх витрату за допомогою фізичної активності. Такий підхід заснований на відомій моделі балансу енергії, яка стверджує, що людина набирає вагу, коли споживає енергії більше, ніж витрачає.

При цьому, незважаючи на активні заклики менше їсти і більше займатися спортом, показники ожиріння неухильно зростають з року в рік.

Автори роботи запропонували альтернативну вуглеводно-інсулінову модель, згідно з якою головна причина ожиріння — не переїдання, а надмірне споживання їжі з високим глікемічним індексом, зокрема, оброблених продуктів з великою кількістю швидко засвоюваних вуглеводів.

Такі продукти складають основу сучасного західного стилю харчування і викликають гормональні зрушення, що уповільнюють метаболізм.

«Коли ми їмо сильно перероблені вуглеводи, організм збільшує секрецію інсуліну і пригнічує секрецію глюкагону. Це, своєю чергою, дає сигнал жировим кліткам накопичувати більше калорій, залишаючи менше енергії для харчування м’язів та інших метаболічно активних тканин», — заявив доктор Девід Людвіг, ендокринолог Бостонської дитячої лікарні та професор Гарвардської медичної школи.

Мозок, аналізуючи цю інформацію, вирішує, що тіло не отримує достатньо енергії, і підсилює відчуття голоду.

Замість того, щоб спонукати людей їсти менше, вуглеводно-інсулінова модель орієнтована на розуміння того, що саме ми їмо.

Скорочення споживання швидко засвоюваних вуглеводів, на думку авторів, не тільки усуває основну причину накопичення жиру в організмі, але і знімає постійне відчуття голоду.

: Новости Ю