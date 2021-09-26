Лод: бойкий араб с радикулитом угнал пикап, но владелец проявил качества истинного джигита

Полиция передала в суд материалы дела об угоне пикапа, который произошел в поселке Зейтан 5 августа. Сегодня публикуется видеозапись этого угона. На ней видно, как из белого пикапа марки «Тойота» выходит владелец и отправляется в магазин, находящийся за кадром. Автомобиль остается с работающим мотором.

В это время на другом конце улицы появляется араб, шествующий по тротуару странной походкой – он идет скособочившись и держась за поясницу, словно страдает от радикулита.

В этом деле неясна роль водителя в темно-синем автомобиле. Возможно, это наводчик — судя по всему, он сидит в маске и уезжает прямо перед угоном.

Тем временем угонщик резко сворачивает на парковку и той же скрюченной походкой идет мимо пикапа. В тот момент, когда он проходит мимо заведенного автомобиля, радикулит внезапно исчезает. Араб бойко запрыгивает в заведенный автомобиль и дает задний ход.

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В это время из магазина выбегает владелец автомобиля и бежит наперерез, перекрывая угонщику дорогу. Но тот стремительно рванул вперед, и владельцу, чтобы избежать наезда, пришлось прыгать на капот. Далее события развивались как в приключенческом фильме.

Угонщик понесся на полной скорости, пытаясь стряхнуть повисшего на капоте мужчину, но тот не отцеплялся. Араб пытался даже «протаранить» им пару стен и «сбить» его о какой-нибудь автомобиль, но это ему не удалось. За угнанной машиной ехала патрульная полицейская машины – сотрудники полиции находились рядом с парковкой и стали свидетелями угона. Полицейские включили мигалку и через громкоговоритель увещевали угонщика, чтобы тот немедленно остановился.

Добравшись до печально известного арабского квартала Самех-Хет в Лоде и осознав, что отделаться от висящего на капоте владельца и полицейских на хвосте не удается, угонщик выскочил из машины и скрылся в закоулках – преследовавшие его сотрудники полиции не смогли отыскать преступника в трущобах «квартала наркоматов», как называют этот район в народе. Имеется в виду система, при которой люди совали деньги в прорезь калитки или в окно, а им в ответ протягивали пакетик с гашишем, коробок с марихуаной. Продавались там и более серьезные препараты. Полиция отчиталась о закрытии последнего такого «наркомата» еще в конце нулевых, но репутация этого квартала с тех пор не слишком улучшилась.

Так или иначе, полиции пришлось устанавливать личность преступника и вести розыск обычным порядком. С этим оперативники справились, поскольку лицо преступника было запечатлено на камерах наблюдения. Это оказался 40-летний житель Лода.

Теперь обвиняемому грозит серьезный срок – даже не столько за угон автомобиля, сколько за нанесение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, создание угрозы человеческой жизни на проезжей части и т. п.