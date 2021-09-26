Курйозний страх песиків від неочікуваних речей насмішив інтернет

Ми цінуємо песиків за їхні маленькі дивацтва і потішні риси. Наприклад, навіть найсміливіші й грізні часом бояться вкрай неочевидних речей. Страшними можуть стати кошенята, сонячні зайчики та мухи, не кажучи вже про грозу і пилотяг! І перед тим, як захистити улюбленця від усіх негараздів, господарі встигають зробити кадр і розповісти про незвичайні причини звірячої боязні. Наприклад, ось таких.
Побудували фортецю, щоб було не так страшно від грому!
Emptydata_Enzo https://www.reddit.com/r/aww/comments/p6ovsu/she_was_scared_of_the_thunder_so_i_made_her_a_fort/
Підступна муха злякала нашого бідного собаку
88626 https://www.reddit.com/r/aww/comments/of69at/she_is_scared_of_a_fly_no_joke/
Так, він боїться сходів
FestiveG https://www.reddit.com/r/aww/comments/prc246/my_baby_boy_is_scared_of_the_stairs/
Мій пес вперше зустрівся з папугою
nursesdoitawesome https://www.reddit.com/r/PartyParrot/comments/jjlmzk/my_dog_is_scared_of_this_hardcore_party_parrot/
Найкраща хованка під час грози
Schiffer2 https://www.reddit.com/r/aww/comments/4wdt8f/when_my_dog_is_scared_from_thunderstorms/
А хто б не злякався динозаврів?
Keletupp https://imgur.com/gallery/VXtMaxf
Наша велика дівчинка нічого не боїться
GorGen33 https://imgur.com/gallery/HMetXnA
Крім очікування в черзі до ветеринара.
А це ще хто такий?!
no_one_cares_for_you https://www.reddit.com/r/funny/comments/1by9cj/what_the_duck_is_going_on_here/
Спокійно ходить скрізь. Але чомусь на цьому місці підлога — це лава
bsmnproductions https://www.reddit.com/r/aww/comments/1oqvi2/someones_afraid_to_leave_the_carpet/
Що ж, як відомо, нічого не бояться тільки дурні. А домашні песики — розумні та кмітливі!
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