Курйозний страх песиків від неочікуваних речей насмішив інтернет

Ми цінуємо песиків за їхні маленькі дивацтва і потішні риси. Наприклад, навіть найсміливіші й грізні часом бояться вкрай неочевидних речей. Страшними можуть стати кошенята, сонячні зайчики та мухи, не кажучи вже про грозу і пилотяг! І перед тим, як захистити улюбленця від усіх негараздів, господарі встигають зробити кадр і розповісти про незвичайні причини звірячої боязні. Наприклад, ось таких.

Побудували фортецю, щоб було не так страшно від грому!

Emptydata_Enzo https://www.reddit.com/r/aww/comments/p6ovsu/she_was_scared_of_the_thunder_so_i_made_her_a_fort/

Підступна муха злякала нашого бідного собаку

88626 https://www.reddit.com/r/aww/comments/of69at/she_is_scared_of_a_fly_no_joke/

Так, він боїться сходів

FestiveG https://www.reddit.com/r/aww/comments/prc246/my_baby_boy_is_scared_of_the_stairs/

Мій пес вперше зустрівся з папугою

nursesdoitawesome https://www.reddit.com/r/PartyParrot/comments/jjlmzk/my_dog_is_scared_of_this_hardcore_party_parrot/

Найкраща хованка під час грози

Schiffer2 https://www.reddit.com/r/aww/comments/4wdt8f/when_my_dog_is_scared_from_thunderstorms/

А хто б не злякався динозаврів?

Keletupp https://imgur.com/gallery/VXtMaxf

Наша велика дівчинка нічого не боїться

GorGen33 https://imgur.com/gallery/HMetXnA

Крім очікування в черзі до ветеринара.

А це ще хто такий?!

no_one_cares_for_you https://www.reddit.com/r/funny/comments/1by9cj/what_the_duck_is_going_on_here/

Спокійно ходить скрізь. Але чомусь на цьому місці підлога — це лава

bsmnproductions https://www.reddit.com/r/aww/comments/1oqvi2/someones_afraid_to_leave_the_carpet/

Що ж, як відомо, нічого не бояться тільки дурні. А домашні песики — розумні та кмітливі!

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