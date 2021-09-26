Коронавирус в Израиле: по-прежнему высокая смертность

По данным Минздрава, на вечер воскресенья в Израиле насчитывается 61.134 носителей вируса SARS-CoV-2.

В субботу анализы на «ковид» сдало относительно мало людей – 66.900, из них зараженными оказались 2623 (4%).

Сейчас в больницах насчитывается 689 тяжелобольных в результате «ковида» либо его осложнений (694 в субботу). Из них 280 человек находятся «в критическом состоянии», то есть при смерти.

Общий список умерших за минувшие сутки вырос на 26 человек – с 7649 до 7675. Это меньше, чем в предыдущие дни, но все равно немало.

Пока неясно, насколько репрезентативна статистика за праздничные дни. Достоверно о показателях можно будет судить, когда праздники кончатся и госслужащие вернутся к регулярной полноценной работе – то есть на следующей неделе, с учетом необходимости накопления данных.