Укртелеком з 1 жовтня підвищує вартість зв’язку

Найбільший в країні оператор фіксованого зв’язку “Укртелеком” попередив своїх клієнтів про підвищення абонентської плати за користування послугою телефонії з 1 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Як розповіли в прес-службі компанії, зміна вартості пакетних послуг стосується тільки тих абонентів домашньої телефонії, які віддають перевагу використанню пакету з включеними хвилинами для дзвінків на номери мобільних операторів і міжміські дзвінки.

“Вартість таких пакетів збільшується на 40 грн в місяць, при цьому в них додається від 200 до 500 додаткових хвилин для дзвінків на мобільні номери. Фактично, це збільшення розмірів пакетних пропозицій, для якого існують економічне і ринкове обґрунтування”, – відзначили нам в ” Укртелекомі “.

Так, наприклад, абонентам тарифного плану “Домашній Безлімітний” пропонується 500 додаткових хвилин всього за 8 копійок за хвилину. “В цілому ж з жовтня з пакетом” Домашній Безлімітний “тепер можна спілкуватися з мобільними абонентами 1000 хвилин, 1000 хвилин по країні”, – додали в компанії.

Вартість пакетних пропозицій становитиме від 164 до 189 грн на місяць, в залежності від обраної пропозиції.

Для абонентів, які не користуються пакетними пропозиціями, вартість тарифного плану не змінюється.

“Ми вважаємо, що збільшення кількості пакетних хвилин за дуже конкурентну вартість хвилини дзвінків на мобільні номери дозволить нашим абонентам спілкуватися більше”, – підсумували в “Укртелекомі”.