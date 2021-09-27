Під Києвом в ДТП потрапила «швидка», є постраждалі

Увечері в суботу, 25 вересня, на в’їзді до Києва, на повороті до села Чайки в ДТП потрапила машина “швидкої допомоги”. Постраждали четверо людей.

Про це повідомляють “Вартові Еспресо”.

Відзначається, що “швидка” їхала по Брест-Литовському шосе від Житомира в напрямку Києва, і на повороті до села Чайки водій намагався розвернутися у зворотному напрямку – в напрямку Житомира, при цьому він не пропустив BMW, який рухався від Києва.

В результаті зіткнення автомобілів травмовано четверо людей з обох машин. На місці працюють медики і поліція. Чи рухалася “швидка” з проблисковими маячками і включеною сиреною, має встановити слідство.