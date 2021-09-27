Дієтологи розповіли про взаємозв’язок між кольором фруктів та овочів і їх користю

Колір фруктів та овочів пов’язаний з їх користю.

Дієтологи розповіли, як за кольором фруктів і овочів визначити їх корисні властивості, інформує Ukr.Media.

Фахівці пояснили, що характерне забарвлення рослинних продуктів досягається за рахунок вмісту у них пігментів, які у більшості випадків є ще й антиоксидантами.

Так, червоне забарвлення забезпечує лікопін. Ця речовина показала свою ефективність у профілактиці захворювань серцево-судинної системи та онкології. Останнє також допомагає запобігти хлорофіл, який забарвлює рослини у зелений колір. А судинам додаткову підтримку надає аліцин, що міститься у білих і коричневих плодах. Крім того, ця речовина сприяє поліпшенню стану пам’яті і надає антибактеріальний ефект.

Фіолетові овочі та фрукти теж мають антиракові властивості, які зосереджуються на шлунку. Досягається цей ефект за рахунок вмісту у них антоціаніну.

Жовті і помаранчеві рослини отримують своє забарвлення завдяки бета-каротину, який сприяє здоров’ю органів зору і зміцнює імунітет.

: Новости Ю