Прогноз погоды: понедельник — день осенний и, возможно, дождливый

Сегодня в Израиле установится погода с переменной облачностью. Температура воздуха понизится, будет прохладнее обычного. В центре и на севере страны возможны незначительные осадки.

Температура воды в Средиземном море +29 °С, высота волн — 60–90 см. Температура воды в Красном море +26 °С, в Мертвом море +28 °С, в озере Кинерет +29 °С.

Температура воздуха:

Голанские высоты — 22–32 °С;

Цфат — 17–27 °С;

Тверия — 22–33 °С;

Хайфа — 23–27 °С;

Тель-Авив — 23–29 °С;

Иерусалим — 19–23 °С;

Ашдод — 24–28 °С;

Мертвое море — 28–34 °С;

Беэр-Шева — 21–29 °С;

Мицпе-Рамон — 20–23 °С;

Эйлат — 24–34 °С.

Завтра температура воздуха опустится ниже стандартных для сезона показателей. Синоптики не исключают возможность незначительных осадков в центре и на севере страны. В среду погода не претерпит заметных изменений.