Прогноз погоды: понедельник — день осенний и, возможно, дождливый

Сегодня в Израиле установится погода с переменной облачностью. Температура воздуха понизится, будет прохладнее обычного. В центре и на севере страны возможны незначительные осадки.
Температура воды в Средиземном море +29 °С, высота волн — 60–90 см. Температура воды в Красном море +26 °С, в Мертвом море +28 °С, в озере Кинерет +29 °С.
Температура воздуха:
Голанские высоты — 22–32 °С;
Цфат — 17–27 °С;
Тверия — 22–33 °С;
Хайфа — 23–27 °С;
Тель-Авив — 23–29 °С;
Иерусалим — 19–23 °С;
Ашдод — 24–28 °С;
Мертвое море — 28–34 °С;
Беэр-Шева — 21–29 °С;
Мицпе-Рамон — 20–23 °С;
Эйлат — 24–34 °С.
Завтра температура воздуха опустится ниже стандартных для сезона показателей. Синоптики не исключают возможность незначительных осадков в центре и на севере страны. В среду погода не претерпит заметных изменений.