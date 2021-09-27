Германия потеряла ангельское терпение: социал-демократы выиграли выборы в Бундестаг

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла парламентские выборы, получив 25,7% голосов. У блока ХДС/ХСС, находящегося у власти в стране 16 лет, 24,1% голосов. Это худший результат блока в эпоху Ангелы Меркель на посту канцлера Германии.

Партия «Союз-90/»зеленые» получила 14,8% голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) — 11,5%, «Альтернатива для Германии» — 10,3%.

Левая партия получила 4,9% голосов избирателей и не преодолела пятипроцентный электоральный барьер. Но в Бундестаге движение будет представлено, так как три кандидата от левых победили в одномандатных округах в Берлине и Лейпиге.

Лидеры СДПГ и ХДС/ХСС сразу после окончания выборов заявили о готовности формировать правительство.

Эксперты отмечают вероятность создания шести коалиций. Среди них объединение СДПГ с «Зелеными», после чего к блоку примкнет либо Левая партия, либо СвДП. СвДП может быть важной деталью коалиционной конструкции в союзе с ХДС/ХСС, «Зелеными» или социал-демократами.

Аналитики практически сходятся во мнении, что праворадикальная партия «Альтернатива для Германии» останется политическим изгоем: никто не рискнет идти в союз с этим движением.