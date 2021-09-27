Святослав Вакарчук пригадав свій роман у студентських роках

Популярний український артист Святослав Вакарчук вирішив розповісти про роман, який був в нього у студентських роках. Подробицями чоловік поділився у програмі “Ранок з Україною”.

За словами музиканта, колись він навчався у Львівському національному університеті ім. Івана Франко. Саме там майбутній співак закохався в дівчину, яка теж була студенткою.

Фронтмент легендарного гурту “Океан Ельзи” вирішив зізнатися їй у своїх почуттях. Святослав Вакарчук повідомив, що у студентських роках був трішки сором’язливим, проте, у коханні все-таки зізнався.

Своїй обраниці чоловік освідчився в коханні саме в університеті. За словами артиста, дівчина відразу відповіла йому взаємністю.

Пара почала зустрічатись, але їхній роман проіснував недовго.

Через деякий час закохані розірвали свої стосунки. Однак, що саме стало причиною такого рішення, Святослав Вакарчук не повідомляє. Також виконавець з усмішкою на обличчі згадує свої студентські роки. За його словами, це був один з найкращих етапів його життя.

Інтерв’ю артиста відразу прокоментувало багато шанувальників. Вони заявили, що завжди з великою цікавістю слухають історії, які розповідає Святослав Вакарчук. За словами фанів, в чоловіка була неймовірна молодість, від якої залишилось багато приємних спогадів.