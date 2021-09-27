У ФРН на виборах до Бундестагу перемогли соціал-демократи, християнські консерватори – другі

Про це свідчать офіційні попередні результати федеральної виборчої комісії, передає DW.

Як зазначається, СДПН набрала 25,7 відсотка голосів, її найближчий суперник – блок ХДС/ХСС – заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців. Партія «Союз-90/Зелені» отримала 14,8 відсотка голосів, Вільна демократична партія (ВДП) – 11,5 відсотка, а правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» – 10,3 відсотка.

Ліву партію підтримали 4,9 відсотка виборців, тож вона не подолала п’ятивідсоткового бар’єру. Однак ця політична сила зможе сформувати фракцію в парламенті, оскільки три її представники отримали прямі мандати в Берліні і Лейпцигу.

Крім того, Асоціація виборців Південного Шлезвігу (SSW) також матиме одне місце у новому Бундестазі. Для партії національних меншин данців та фризів п’ятивідсотковий бар’єр не застосовується.

Підсумкова явка на виборах в Німеччині склала 76,6 відсотка. На попередніх парламентських виборах в 2017 році явка була 76,2 відсотка.

Після закінчення голосування обидва головні претенденти на пост канцлера ФРН – Олаф Шольц (СДПН) і Армін Лашет (ХДС/ХСС) – заявили про готовність сформувати новий уряд Німеччини.

Кандидат у канцлери від СДПН Шольц вважає, що за підсумками виборів до Бундестагу його партія отримала мандат від виборців сформувати уряд. У свою чергу, Лашет заявив, що зробить «все можливе для формування федерального уряду на чолі з ХДС/ХСС».

Кандидатка у канцлери від партії «Союз-90/Зелені» Анналена Бербок визнала помилки, які не дозволили партії стати провідною політичною силою в Німеччині на минулих виборах. Водночас Бербок вважає, що Зелені отримали від виборців мандат на оновлення країни.

На думку голови Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіана Лінднера, німецькі виборці хочуть формування центристського уряду.

Жителі Німеччини обрали депутатів 20-го за рахунком Бундестагу. Через кілька тижнів законодавці оберуть нового канцлера ФРН, який потім сформує уряд. Всього за місця у вищому законодавчому органі боролася рекордна кількість кандидатів – 6211, серед яких 2024 жінки.

Новий Бундестаг матиме більше депутатів, ніж будь-коли раніше. За офіційними даними, у новому складі парламенту буде 735 депутатів, що перевищить попередній рекорд у 709 депутатів за останнього складу Бундестагу.