Суд заарештував 12 літаків авіакомпанії РФ та чотири судна за порушення порядку в’їзду до Криму

Про це повідомляє прокуратура АРК та Севастополя.

«За клопотаннями прокуратури судом накладено арешти на 12 літаків російського авіаперевізника, що перевозили пасажирів з/до закритого пункту пропуску «Сімферополь-авіа», та 4 судна, що заходили до закритих портів та терміналів Кримського півострова, таким чином, були засобом/знаряддям вчинення злочинів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, у рамках кримінального провадження розпочатого за ч. ч. 1, 2, 3 ст. 332-1, ст. 291, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332, та ст. 334 КК України встановлено, що російською авіакомпанією незаконно використовувались 12 пасажирських літаків марок Boeing та Embraer для неправомірного переправлення осіб через державний кордон України. Також встановлено, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до АР Крим в порушення законодавства. Такі дії розглядаються прокуратурою автономії як порушення норм міжнародного права та як дії, що підривають суверенітет України.

У прокуратурі нагадали, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованого Криму, а гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

«Завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, державних органів і громадських організацій за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму. До того ж іноземні судна з провідних морських держав взагалі не заходять до закритих гаваней півострова. Натомість порушують законодавство переважно судна під прапором Росії, інколи – Сирії, Єгипту, Лівану, тобто країн, з якими відсутня міжнародна співпраця на цьому напрямі», – вказали у відомстві.

У повідомленні також зазначається, що в рамках зазначеного провадження за клопотанням прокуратури автономії загалом накладено арешти на 236 повітряних суден та 55 морських суден, які здійснювали регулярні пасажирські та інші перевезення до окупованого півострова, порушуючи норми міжнародного права та законодавство України.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим.

За матеріалами кримінального провадження, щонайменше 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення до окупованого Росією Криму. Серед цих компаній: авіакомпанія «Сибирь» (працює під брендом S7 Airlines), АО «Авиакомпания «Россия», ООО «Глобус», ОАО АК «Уральские авиалинии», ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии», АО «Ред Вингс», АО «Авиационная компания «Руслайн», ООО «Джет Экспресс», ООО «Северный ветер», АО «Авиакомпания Якутия», ООО «Газпром-авиа».

Як повідомлялось, в серпні 2021 року вУкраїні суд за клопотанням прокуратури АРК та Севастополя наклав заочні арешти ще на 13 літаків російського авіаперевізника, які продовжують здійснювати пасажирські рейси з Росії до окупованого Криму.

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