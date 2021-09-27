Генеральный директор «Файзера» назвал срок возвращения к обычной жизни: очень скоро, но каждый год придется колоться

В течение года мир вернется к привычному, «доковидному» образу жизни, но не исключено, что каждый год придется делать ревакцинацию от коронавируса. Об этом заявил генеральный директор компании «Файзер» Альберт Бурла.

«У нас будут вакцины, которых хватит как минимум на год, и я думаю, что наиболее вероятным сценарием будет ежегодная вакцинация, но на самом деле мы не знаем, нам нужно подождать и посмотреть данные», — заявил Бурла.

«Я не думаю, что это означает, что штаммы больше не будут появляться, и я не думаю, что это означает, что мы сможем прожить свою жизнь без прививок», — цитирует CNBC главу «Файзера».