С портретами Бандеры и главарей Третьего рейха: в России задержали банду нацистов

В российской Уфе Федеральной службой безопасности задержаны пять человек, которых подозревают в подготовке террористического акта против силовиков. Злоумышленники – жители Уфы в возрасте от 18 до 20 лет, которых в ведомстве назвали «членами неонацистской группировки», передает информационное агентство ТАСС.

«Задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения, осуществлявших подготовку теракта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств», – заявили в ведомстве.

Силовики рассказали, что у задержанных при обысках нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, 9 единиц холодного оружия, а также различную националистическую атрибутику, портреты Степана Бандеры и главарей Третьего рейха.

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Главным идейным вдохновителем был 19-летний уфимец. Он вместе с четырьмя товарищами обучался изготовлению бомб для того, чтобы устраивать теракты в российских госорганах и правоохранительных структурах.

«Он распространял среди сообщников идеи неонацизма, неоднократно организовывал их обучение правилам обращения с оружием, навыкам изготовления самодельных взрывчатых смесей и веществ, изучение специализированной литературы по тактике боевых действий и иных тренировочных мероприятий в целях получения знаний и навыков для осуществления террористической деятельности», — заявили в Следственном комитете РФ.

В отношении участников группировки возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Приготовление к совершению террористического акта», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств». Подозреваемых заключили под стражу.

Позже в российском Следственном комитете показали кадры допроса 19-летнего главаря.

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Напомним, на прошлой неделе сотрудники ФСБ отрапортовали о задержании 15 членов террористического сообщества, действовавшего на территории Свердловской области. Члены данной организации — сторонники экстремистской группировки «Талибан».