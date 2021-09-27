Прокуратура обжаловала приговор Пашинскому

Прокуратура обжаловала в Верховном Суде оправдательный приговор, который был вынесен бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому («Народный фронт») по делу о стрельбе в жителя Киевской области Вячеслава Химикуса.

Как пишут Українськi Новини, кассационная жалоба на оправдательный приговор была подана 13 сентября.

Прокурор обратился с кассационной жалобой на решения Васильковского районного суда Киевской области и Киевского апелляционного суда.

Он просит суд отменить данные решения и назначить новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

20 сентября Верховный Суд оставил кассационную жалобу без движения, установив прокурору 10-дневный срок для устранения недостатков.

Как сообщалось, в июне Апелляционный суд оставил в силе оправдательный приговор экс-депутату Рады Пашинскому, который стрелял в Химикуса.