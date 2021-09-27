Лікар розповіла про правила харчування при мігрені

Режим харчування і продукти є далеко не останніми факторами, що впливають на виникнення нападів, повідомляє Clutch.
На своїй сторінці лікар-дієтолог Ольга Безугла розповіла про особливості харчування при мігрені.
Вона повідомила, що лікування повинно бути спрямоване насамперед на усунення факторів, що провокують хворобу.
Режим харчування і продукти впливають на частоту нападів мігрені.
Правила харчування при мігрені:
- обов’язково від трьох до п’яти прийомів їжі в день;
- не пропускати сніданок. Згідно з результатами досліджень це підвищує ризик нападів;
- не голодувати;
- не переїдати;
- стежити за реакцією організму на кожен продукт (вплив їжі на головні болі в кожної людини різний);
- дослідження показали, що харчові алергени (риба, яєчний білок, яєчні жовтки, горіхи, цитрусові і полуниця) не пов’язані з нападами головного болю, проте люди з мігренню все ж частіше страждають алергією на пилок у порівнянні з людьми, яких не турбує це захворювання;
- харчові тригери (сир, шоколад, молоко, м’ясні напівфабрикати) можуть впливати на частоту мігрені.