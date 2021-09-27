Украинские склады боеприпасов взрывали «Петров и Боширов»

Диверсии являются причинами взрывов на складах с боеприпасами в Украине. Об этом генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила в четвертую годовщину взрывов в Калиновке.

«Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установка взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров», — написала она в своем Фейсбуке.

Венедиктова назвала главными подозреваемыми “диверсионно-разведывательные группы РФ” и “террористические организации «ДНР» и «ЛНР».

Сейчас украинские прокуроры и следователи ждут ответ от Чехии по взрывам на складах с боеприпасами, которые произошли в октябре и декабре 2014 года во Врбетице.

Привлечение к ответственности украинских военнослужащих за взрывы в 2015-2018 годах Ирина Венедиктова объяснила тем, что служебная халатность и бездействие привели к более тяжелым последствиям пожаров и взрывов на складах. Например, расположение военной техники на ненадлежащем расстоянии.

Взрывы боеприпасов на складах в Калиновке Винницкой области произошли 27 сентября 2017 года. 29 октября 2015 года произошли взрывы на складе боеприпасов в Сватово Луганской области. 23 марта 2017 года — в Балаклее Харьковской области. 9 октября 2018-го — в Ичне Черниговской области.

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