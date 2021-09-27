Госпитализирован патриарх российской политики: работал на Горбачева, конкурировал с Ельциным, сдулся при Путине

Известный российский политик Григорий Явлинский госпитализирован с диагнозом «нарушение сердечного ритма». Накануне он пожаловался на тяжесть в груди, учащенное сердцебиение и затрудненное дыхание. Медики оценивают состояние здоровья Явлинского как средней степени тяжести, сообщает Mash.

Ранее политик дважды оперировался из-за проблем с сердцем: в 1998 в Германии, годом позже — в США.

Глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин подтвердил госпитализацию Явлинского, отметив, что жизни политика ничего не угрожает.

На прошедших недавно выборах в нижнюю палату российского парламента — Госдуму партия «Яблоко» в очередной раз не преодолела электоральный барьер.

Григорий Явлинский считается патриархом российской политики. Он входил в трио создателей избирательного блока «Явлинский — Болдырев — Лукин», позже трансформировавшегося в партию «Яблоко».

В 1991 году Явлинский был назначен заместителем руководителя комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР в ранге вице-премьера, в том же году он входил в политический консультативный совет при президенте СССР Михаиле Горбачеве.

В 1996 году Григорий Явлинский занял четвертое место на выборах президента России.