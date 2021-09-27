Лукашенко заявил, что на Украину «тащат» натовские войска. В ответ они с Путиным договорились отреагировать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время доклада силовиков о ситуации на границе поручил уделить особое внимание пограничному участку с Украиной, сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА. Белорусский лидер считает, что под видом учебных центров США создают на Украине свои военные базы.

«Особое внимание украинскому участку — что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически военные базы. Ясно, что нам надо на это реагировать», — подчеркнул Лукашенко.

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По словам Лукашенко, эта тематика неоднократно обсуждалась на встречах с Президентом России Владимиром Путиным и они договорились предпринимать в отношении Украины «какие-то действия» в ответ на разворачивание там американских военных баз США.

» Мы договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае завтра будем иметь на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию, вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы допустить этого не можем. Мы на это не подписывались. К сожалению, руководство Украины — они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности», — заявил белорусский лидер.

По его словам, в целом ситуация в сопредельных странах для республики неблагоприятная, так как руководство ряда государств взяло курс на конфронтацию отношений. Но все же самой печальной Лукашенко назвал ситуацию с Украиной, добавив, что украинские пограничники находят тайники с оружием у белорусской границы, а спецслужбы Белоруссии видят «признаки неприличных действий» в отношении Минска.

Лукашенко поручил участникам мероприятия подготовить предложения по поводу дальнейших действий, необходимых для белорусской стороны.

«Тысяча сто километров — это огромная протяженность границы. Провели ли мы там демаркацию этой границы? Как украинцы работают? Работают ли они вообще для того, чтобы обустроить эту границу?», — очертил круг вопросов самопровозглашенный белорусский президент.