155 кілограмова модель Тесс Холлідей повторила культовий образ Памели Андерсон (фото)

155 кілограмова модель plus-size знялася в пікантному образі секс-символа 90-х.

Тесс Холлідей знялася у відвертій фотосесії для журналу Inked Magazine. Модель plus-size перевтілилася в сексуальний і зухвалий образ Памели Андерсон з фільму 1996 року «Не називай мене крихічкою» (Памела зіграла роль Барбари Уайр – безстрашної власниці бару «Дубова голова»).

«Спасибі моїй гламурній команді, що показали мені, що дівчина з трейлерного парку може бути ким завгодно, навіть товстою Памелою Андерсон», – написала в пості до знімків Тесс.

Модель plus-size приміряла чорну нижню білизну, міні-плаття і рукавички з бахромою. Свій аутфіт вона доповнила білявою перукою, насиченим макіяжем, намистом на шиї і сережками-кільцями у вухах.

На одному з кадрів модель в мереживній білизні продемонструвала пишні сідниці і татуювання на тілі.

У Холлідей відмінно вийшло перевтілитися в Памелу з бойовика. Модель на власному прикладі доводить, що з будь-якою зовнішністю і параметрами можна стати ким завгодно.

«Це для Тесс Мюнстер, яка відчайдушно хотіла потрапити на обкладинку @inkedmag, тому що це було так само круто, як якщо б ви були альтернативними або татуйованими. Ця обкладинка призначена для всіх, хто коли-небудь відчував, що вони недостатньо гарні, щоб їх бачили і цінували такими, якими вони є. Це для всіх диваків, мого співтовариства, моєї сім’ї. Залишайся вірним собі, навіть якщо це не круто або тебе неправильно зрозуміли, я обіцяю, що воно того варте », – написала під фото Холлідей.