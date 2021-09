Вошедшие в немецкий парламент трансгендеры хотят разрешить лесбиянкам усыновлять детей и расширить права геев

По результатам выборов в немецкий парламент впервые прошли две трансгендерные женщины — Тесса Гансерер и Найк Славик. Они представляют партию «Зеленых». Об этом сообщает международное новостное агентство «Рейтер». Новоизбранные политики хотят расширить права ЛГБТ-сообщества, упростить процедуру изменения пола в документах, а также разрешить лесбиянкам усыновлять детей.

44- летняя Гансерер считает, что добилась превосходного результата. «Это историческая победа для «зеленых», а также для транссексуального движения и для всего ЛГБТ-сообщества», — заявила она.

Tessa Ganserer won her race in Germany’s general election, making her the country’s first trans MP. @AFP profiled her this month https://t.co/W4QqnghDje https://t.co/BhLYVn54xP

— Deborah Cole (@doberah) September 26, 2021

Тессу Генсерер называют первым политиком в немецком парламенте, открыто выступившим в роли трансгендера.

Ранее Тессу звали Маркусом. Мужчина начал ощущать себя женщиной примерно с 2009 года. К этому моменту Маркус несколько лет состоял в отношениях с Инес Эйхмюллер, с которой сочетался браком в 2013 году. Спутница жизни узнала о транс-идентичности Маркуса-Тессы только после свадьбы и приняла это. У пары есть двое сыновей.

Как и многие другие трансгендеры в Германии, Гансерер отказывается официально менять свое имя и указанный в документах пол в соответствии с законом Германии о транссексуалах. Этот закон сорокалетней давности гласит, что людям разрешается изменять свои данные только после психологической оценки и решения суда. В рамках этого процесса им часто приходится отвечать на очень интимные вопросы. Таким образом, в удостоверении личности политика-трансгендера по-прежнему указано ее прежнее имя. Она и в избирательном бюллетене фигурировала под своим мужским именем. Хотя смена пола не оформлена юридически, Гансерер была фактически признана в баварском ландтаге женщиной.

В немецком парламенте Тесса Гансерер не будет одинока, ибо в бундестаг прошла еще одна женщина-трансгендер Нике Славик, также от партии «Зеленых».

27-летняя Славик написала в «Твиттере»: «С ума сойти! Я все еще не могу в это поверить». Она выразила надежду на то, что в политике будет открыта новая глава, связанная с самоопределением людей, и многолетнему предвзятому отношению к гомосексуалам в Германии будет положен конец.

Wahnsinn! Ich kann es noch gar nicht so recht fassen, aber ich werde mit diesem historischen Wahlergebnis definitiv dem nächsten Bundestag angehören.

Danke, danke, danke an alle, die mich unterstützt haben und die heute GRÜN gewählt haben. 💚 pic.twitter.com/5XkNS0FAR3

— Nyke Slawik🏳️‍⚧️💚 (@nyke_slawik) September 26, 2021

Славик также призвала к принятию общенационального плана действий против гомофобии и трансфобии, закона о самоопределении и внесении поправок в закон о борьбе с дискриминацией.

В последние годы, живущая в Леверкузене Нике Славик, работала научной ассистенткой у двух депутатов -«зеленых» в ландтаге земли Северный Рейн — Вестфалия.

До сих пор в бундестаге был лишь один депутат-трансгендер, однако об этом стало известно только после окончания его депутатских полномочий.

«Выборы в бундестаг 2021 стали историческим моментом в этом отношении», — заявила Габриэль Нокс Кениг из Федеральной ассоциации трансгендеров, утверждая, что впервые открыто трансгендерные люди представлены в избирательных списках Германии.

В Германии гомосексуальность декриминализировали в 1969 году, а однополые браки разрешили в 2017 году. Однако количество случаев гомофобии в 2020 году в стране выросла на 36%.